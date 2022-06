Alan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 30/06/2022 10:30

Rio - Novo reforço do Fluminense, Alan recebeu sondagens de outros clubes da Série A, antes de fechar com o Tricolor. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Flamengo e o Atlético-MG consultaram o atacante para saber suas condições físicas.

Alan, de 32 anos, assinou com o Fluminense até dezembro de 2024. Por estar sem atuar desde o começo do ano, o atacante ainda deverá demorar algum tempo para ter condições físicas de fazer a sua reestreia com a camisa do clube das Laranjeiras.

Revelado pelo Fluminense, Alan se transferiu para o Red Bull Salzburg, da Áustria, em 2010. Após se destacar no clube europeu, o jogador foi atuar no futebol da China em 2015. Após encerrar o seu ciclo no futebol asiático foi contratado pelo Tricolor para ser o substituto de Fred.