Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 29/06/2022 16:58

Rio - O Fluminense vive um grande clima de despedida nos seus bastidores. Com a saída de Luiz Henrique, que está acertado com o Real Betis, da Espanha, e Fred, que irá se aposentar, o elenco tricolor vive seus últimos momentos com os dois atacantes. Durante o "Prêmio Fui Clear do Futebol Brasileiro", o zagueiro Nino comentou sobre o dia a dia do clube na reta final de contrato dos dois atletas.

Conversei com Nino, zagueiro do #Fluminense, sobre o clima nos bastidores nos últimos momentos de Fred e Luiz Henrique pelo Tricolor. pic.twitter.com/bVqMafi1rL — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) June 29, 2022

"São jogadores muito especiais, que tem o carinho do grupo. No futebol a gente se acostuma com as despedidas, claro que não queríamos nunca se despedir de jogadores assim, mas a gente vai se acostumando aos poucos", disse o zagueiro, antes de completar:

"Luiz Henrique nos ajudou muito e fica nossa torcida para que ele seja muito feliz daqui pra frente. O Fred a gente tem tentado convencer ele a continuar, vamos ver se conseguimos. Mas ele é um cara muito especial, tem uma história linda no Fluminense, e fica a gratidão por ter trabalhado com um cara tão especial como ele é", finalizou Nino.

Luiz Henrique fez sua despedida do Fluminense na vitória sobre o Botafogo, por um a zero, no último domingo (26). Já Fred irá fazer sua última partida pelo Tricolor contra o Ceará, no dia nove de julho, no Maracanã.