Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 29/06/2022 13:21 | Atualizado 29/06/2022 13:22

Rio - Revelado pelo Fluminense, Marcos Paulo foi contratado pelo Atlético de Madrid no ano passado, e emprestado ao Famalicão, de Portugal, na última temporada. Com rendimento longe do esperado, o atleta disputou 22 jogos e marcou apenas um gol pelo time português. Após sondagens para voltar ao Brasil, é possível que o clube espanhol venda o jogador. E, no caso de um negócio em definitivo com qualquer clube fora da Espanha, o Tricolor pode receber quantia por meio do Mecanismo de Solidariedade. As informações são do portal "NetFlu".

Marcos Paulo pertence ao Atlético de Madrid e foi emprestado ao Famalicão por uma temporada Foto: Divulgação/Famalicão

Segundo o site, caso Marcos Paulo for vendido, o Fluminense terá direito a algo em torno de 1,5% a 3,5% da negociação como clube formador, o que já é válido para o clube, visto que tido como uma joia de Xerém, esperava-se que sua venda rendesse um bom dinheiro aos cofres tricolores. No entanto, o atacante acabou saindo livre ao fim do contrato em 2021. O Tricolor recebeu apenas uma taxa de "training compensation" de 480 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação da época).

Com a camisa do Fluminense, Marcos Paulo disputou 79 jogos e marcou 14 gols.