Marrony segue na mira do Fluminense - Foto: Divulgação/FC Midtjylland

Marrony segue na mira do FluminenseFoto: Divulgação/FC Midtjylland

Publicado 28/06/2022 21:44

Rio - Em busca de um substituto para Luiz Henrique, o Fluminense ainda mantém esperança em contratar Marrony, do Midtjylland, da Dinamarca. Apesar do atacante já ter manifestado interesse em atuar pelo Tricolor, o clube carioca já tem um "plano B", caso a negociação com o clube dinamarquês não avance pelo jogador, de 23 anos, que foi revelado pela base do Vasco. A informação é do portal "NetFlu".

Ainda de acordo com o portal, o Fluminense mantém o nome do jogador em sigilo. O Tricolor trabalha para tentar convencer o clube dinamarquês pela possível contratação de Marrony, que tem desejo de retornar ao futebol brasileiro.

Enquanto Marrony ainda é a primeira opção para substituir Luiz Henrique, que viaja nesta sexta-feira (1) para se apresentar ao Real Betis, da Espanha, o Fluminense contratou o atacante Alan para substituir Germán Cano, caso o argentino não esteja à disposição na sequência desta temporada.