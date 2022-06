Caio Paulista - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/06/2022 17:33

Rio - Titular na lateral esquerda nas última quatro partidas pelo Fluminense, Caio Paulista conseguiu atuando nesta posição algo que nunca havia conseguido no Tricolor na sua posição de origem. O jogador, de 24 anos, obteve uma sequência de quatro jogos como titular, atuando os 90 minutos pelo clube das Laranjeiras.

Sob o comando de Marcão e Roger Machado no ano passado, o jogador até conseguiu ser titular em mais partidas, mas sempre acabava sendo substituído no segundo tempo, algo que não aconteceu nos últimos jogos. De acordo com o portal "NetFlu", Fernando Diniz tenta convencer Caio a seguir como lateral-esquerdo de forma definitiva.

Caio Paulista foi importante na vitória sobre o Botafogo. Ele iniciou a jogada e deu o passe para Manoel, que conseguiu se desvencilhar dos zagueiros e do goleiro Gatito para marcar o gol único do clássico do último domingo no Nilton Santos.

Na próxima partida do Fluminense, contra o Corinthians, Caio Paulista pode retornar a posição de origem. Sem poder contar com Michel Araújo e Alan, que chegam para reforçar o setor, e sem Luiz Henrique, que foi vendido ao Betis, Diniz vai quebrar a cabeça para escalar alguém na posição. Além de Caio, Matheus Martins e Willian Bigode são os favoritos para serem escalados no ataque.