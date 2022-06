Arthur, joia da base do Fluminense - Foto: Gilvan de Souza/Fluminense

Publicado 28/06/2022 11:54 | Atualizado 28/06/2022 12:01

Rio - O Grupo City, organização que controla o Manchester City e outros nove clubes pelo mundo, tem interesse na contratação de mais uma promessa do Fluminense. De acordo com o portal "NetFlu", Arthur, de 17 anos já é monitorado há mais de um ano pelo grupo e o interesse deverá ser intensificado em breve.

De acordo com o site, ainda não há proposta oficial, mas a intenção do Grupo City é fazer algo parecido como ocorreu nas negociações do ano passado, que envolveram o atacante Kayky, que joga pelo Manchester City, e o meio-campista Metinho, que atua pelo Troyes, da França. Ambos foram vendidos pelo Fluminense ao grupo.

Ainda conforme o portal, o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, também estava de olho em Arthur. Mas, em virtude da guerra entre o país e a Rússia, o clube não sinalizou mais nada em relação ao atleta nos últimos meses.

Arthur tem passagem pela seleção brasileira nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17 e chama a atenção sempre por ser convocado para as seleções cujo limite de idade é bem acima do seu. Por exemplo, aos 17 anos, atualmente com 17 anos, esteve na sub-20.