Fernando Diniz no treino do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/06/2022 12:12

Ao se despedir de Luiz Henrique, que fez seu último jogo e está a caminho do Betis, o Fluminense terá a missão de manter o nível de atuações recentes mesmo sem um de seus principais jogadores. E como O Tricolor só volta a campo no sábado, quando enfrenta o Corinthians no Maracanã, o técnico Fernando Diniz terá a semana de treinos para achar uma solução sem o atacante.



Além da parte individual e da força no ataque, Luiz Henrique também é importante na defesa, ao ajudar na recomposição e ser um bom marcador. Sem um jogador com as mesmas características no elenco, alternativas serão necessárias para o restante da temporada.

Com Caio Paulista jogando na lateral esquerda, o Fluminense tem no ataque o jovem Matheus Martins como um possível substituto. William Bigode e John Kennedy são outros atacantes à disposição, mas que mudariam a forma de jogar do time. Enquanto isso, a diretoria tenta a contratação de Marrony para substituir Luiz Henrique.



"Na minha avaliação, o Luiz Henrique é o melhor atacante de lado do futebol brasileiro. Ele vai sair daqui com mais confiança, e ele, como pessoa, é daqueles que dá vontade de levar para casa, tamanha é a humildade. A gente torce muito para que dê certo lá. Ele nos ajudou muito aqui, tenho muito a agradecer, e espero que um dia a gente se encontre novamente", disse Fernando Diniz.