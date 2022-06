Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O técnico Fernando Diniz exaltou a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo neste domingo, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou a postura do Tricolor, mas afirmou que o placar magro "não traduz o jogo de nenhuma forma".

"O Fluminense fez um grande jogo, divido também as próprias dificuldades que o Botafogo impôs. A gente acabou dominando a posse desde o início do jogo, mas especialmente no segundo tempo, isso ainda foi mais preponderante. Concordo que poderíamos ter finalizado um pouco melhor em alguns lances, mas a equipe está de parabéns", disse Fernando Diniz.



"Jogar um clássico que você tem praticamente 80% de posse e não cedemos quase nada de contra-ataques para o Botafogo, acho que temos que elogiar ao máximo o time. A gente sabe que no futebol a coisa mais difícil que tem é jogar contra linha baixa, e a mais fácil é marcar em linha baixa, então o Fluminense tem todos os méritos. Fizemos o gol, mas criamos outras chances, tivemos volume de escanteio, chute, finalização… Acho que o resultado de 1 a 0 não traduz o jogo de nenhuma forma", completou.



Com a vitória, o Fluminense subiu para a sexta colocação, com 21 pontos, na tabela do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (2), o Tricolor enfrenta o Corinthians, às 16h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão da Série A.