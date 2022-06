Davi Melo, filho de Felipe Melo, assinou contrato de formação com Fluminense até 2025 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/06/2022 21:44

Rio - O Fluminense anunciou o contrato de formação com Davi Melo, de 16 anos, filho de Felipe Melo, nesta sexta-feira (24), para o time do sub-17. Assim como o pai, o jogador atua como volante, e assinou vínculo até fevereiro de 2025. Em declaração ao site do Tricolor, o atleta comemorou a oportunidade.

"É uma emoção muito grande e estou muito honrado em poder assinar o meu primeiro contrato com este gigante que é o Fluminense. Muito feliz em poder vestir a mesma camisa do time que o meu pai joga. Fui muito bem recebido em Xerém e sinto que estou em um lugar com uma estrutura que pode me ajudar muito a realizar meu sonho, que é ser um grande jogador de futebol", disse Davi Melo.



Além de Davi, Felipe Melo tem outro filho que pretende seguir a carreira no futebol: Linyker Melo, que já atuou pela base do Palmeiras e atualmente joga pelo Audax-SP.