Nonato em ação pelo Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Nonato em ação pelo FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/06/2022 19:05

Rio - Fernando Diniz deve manter a base do time do Fluminense que enfrentou o Cruzeiro, na última quinta-feira, para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos. A única dúvida para a partida é a presença do volante Nonato, que precisou ser substituído no duelo da Copa do Brasil ainda no primeiro tempo ao receber uma dura entrada.

Caso Nonato não tenha condições de jogo, a tendência é que Wellington volte a ganhar chance no time titular. Nesta sexta, os jogadores que entraram em campo contra o Cruzeiro fizeram apenas um trabalho leve na academia.

A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Wellington) e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano.