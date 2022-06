André, do Fluminense - Divulgação

André, do FluminenseDivulgação

Publicado 24/06/2022 13:26

A semana foi especial para André. O camisa 7 renovou o contrato com o Fluminense, agora vigente até 2026, e também anunciou que será pai pela primeira vez. Na última quinta-feira, após a vitória do Tricolor sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil, o volante analisou a partida e comemorou o novo vínculo com o clube. O jogador também aproveitou para falar da saída de Luiz Henrique, com quem atua desde a base.



"Nosso time fica feliz pela vitória, mas poderíamos ter feito três, quatro, cinco, seis... Não tiramos o pé do acelerador. Infelizmente, a bola não entrou. Foram 31 finalizações. A gente fica feliz com a vantagem, agora é esquecer um pouco a Copa do Brasil e focar no Brasileiro", disse.

André disse que a renovação do contrato teve um impacto positivo no desempenho em campo. O jogador citou a diretoria e a torcida como pontos de apoio para exercer o trabalho.

"Tento deixar essas coisas [contratuais] fora do campo. É claro que esse apoio da diretoria, da torcida e o presidente estar estendendo meu contrato, deixa mais confiante. Isso facilita muito o meu trabalho. Estou muito confiante, muito feliz por ter renovado. Amo ser funcionário desse clube, que sempre me deu total apoio. Se Deus quiser vai ser uma temporada abençoada para a gente."



O volante também aproveitou para descrever o sentimento de ser pai de primeira viagem. André ainda revelou que já sabia da gravidez há algum tempo.



"Momento muito feliz. Não tenho dúvidas de que é o momento mais feliz da minha vida. Na verdade já tinha descoberto há um tempinho, mas fizemos primeiro o exame [antes de tornar público]. A sensação é inexplicável, estou muito feliz e só peço a Deus que venha com saúde."

Ao final, André comentou os últimos momentos com Luiz Henrique. Juntos desde a base, o jogador disse que sentirá falta do amigo, mas desejou sucesso e projetou o futuro do camisa 11.



"Estou tentando aproveitar bastante o Luiz. É um grande jogador. Estou com ele desde quando cheguei no Fluminense, em 2013, então é um amigo de verdade. Infelizmente, está se despedindo, mas o que eu posso desejar para ele é muita sorte. Com certeza vai ser top 5 da Europa em um período curto. Que ele seja feliz e volte [risos]. Vou sentir falta, é um moleque nota mil."