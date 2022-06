Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/06/2022 09:00

Rio - No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se impôs e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã. No entanto, apesar da boa atuação e da vantagem conquistada para o confronto da volta, o treinador Fernando Diniz afirmou que o Tricolor poderia ter conseguido uma vitória por mais gols de diferença.

"Dentro do campo continuamos com volume muito grande de produção ofensiva e também limitando muito as chances de contra-ataque. O primeiro tempo foi excelente, a gente teve superioridade. Estou falando quando estava 10 contra 10, depois com um jogador a menos fica difícil para todo mundo. Mas, diferentemente do que aconteceu contra o América-MG, o time já tinha treinado um pouco mais, tido a experiência lá em Belo Horizonte, então teve repertório para poder fazer o gol da vitória e poderíamos ter feito mais. O que ficou de ruim foi que o placar teria que ter sido mais elástico para traduzir melhor a história do jogo", disse.

Com o resultado, o Fluminense poderá empatar contra o Cruzeiro, em Minas, que irá se classificar. A partida marcou o último jogo de Luiz Henrique, no Maracanã. Ele irá defender o Tricolor no domingo contra o Botafogo no Nilton Santos e seguir para o Real Betis. Diniz rasgou elogios sobre o jovem.

"Jogador muito diferente, acredito que, falar desde a minha chegada aqui, se ele não for o melhor atacante do futebol brasileiro nesses quase dois meses que estamos trabalhando juntos, ele está entre os melhores com certeza. Produziu muito, desequilibrou muito o jogo, fez gols, deu muita assistência... É um jogador de difícil reposição, tanto é que os times de fora vêm buscar jogador como o Luiz Henrique", disse.