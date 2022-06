Fernando Diniz teve bom início pelo Fluminense em 2022, mas agora vive má fase - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/06/2022 13:10

Rio - O Fluminense divulgou, na manhã desta quinta-feira (23), a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Cruzeiro, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h, no Maracanã. Sem muitas preocupações, o treinador Fernando Diniz só não terá disponível o goleiro Marcos Felipe, que apresentou um quadro de conjuntivite. No entanto, Ganso, Fred, Nino, Calegari, Wellington e Martinelli estão pendurados com um cartão amarelo cada.

Veja a publicação: