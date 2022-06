Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense vem oscilando nos resultados nas últimas partidas, mas a evolução ofensiva da equipe é inegável. Em breve, o treinador irá perder Luiz Henrique, mas pelo menos outros dois jogadores vão fazer parte do elenco para o segundo semestre: Michel Araújo e Alan. Com isso, o comandante ganhou mais opções para suprir um dos setores que era considerados mais carentes da equipe.

Com a ida de Luiz Henrique para o Betis e a aposentadoria de Fred, Diniz passará a contar com Cano, Jhon Arias, Willian Bigode, Michel Araújo, Alan, John Kennedy, Caio Paulista, Matheus Martins e Alexandre de Jesus para o setor. Além disso, a pedido do próprio técnico, o Fluminense está próximo de fechar a contratação de Marrony, de 23 anos, ex-jogador do Vasco e do Atlético-MG.

O setor era visto como um dos mais problemáticos do Fluminense e os torcedores cobravam por reforços. Além dos retornos de Michel e Alan, sob o comando de Diniz, os jovens Matheus Martins e John Kennedy tiveram oportunidades e mostraram que podem fazer parte do elenco profissional, dando ainda mais opções para o comandante.

A "fartura" no ataque tricolor tem sido tanta, que Fernando Diniz enxerga em um atacante a possibilidade de resolver o problema em outra posição. O treinador vem escalando Caio Paulista na lateral esquerda e tenta convencer o jogador, de 24 anos, a mudar de setor oficialmente.