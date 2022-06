Diniz deve repetir time do Fluminense contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/06/2022 20:28

Rio - Com a força máxima, Fernando Diniz não deve promover mudanças no Fluminense para o confronto contra o Cruzeiro nesta quinta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que o treinador repita o mesmo time pela primeira vez após 13 jogos com equipes diferentes. A partida de volta será no dia 12 de julho, no Mineirão. A informação é do portal "GE".

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Luiz Henrique, Jhon Arias e Germán Cano.

O Fluminense encerrou a preparação para a partida em treino fechado nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Cris Silva e Felipe Melo, já voltaram a treinar após se recuperarem de dores no joelho direito, e podem voltar a ser relacionados. No entanto, Diniz deve manter o atacante Caio Paulista improvisado na lateral-esquerda, enquanto o volante Nonato permanece no meio-campo do Tricolor. Com exceção do zagueiro Luan Freitas, que passou por uma cirurgia no joelho em março, o técnico terá elenco inteiro à disposição.