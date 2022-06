Calegari - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Opção no banco de reservas do Fluminense, Calegari, de 20 anos, recebeu uma sondagem do Grêmio. Em contato com o Jornal O Dia, o Fluminense descartou qualquer possibilidade de emprestar o jovem, de 20 anos, ao clube carioca. Calegari é cria da base de Xerém e pode atuar tanto como lateral-direito quanto como volante.

Calegari teve suas primeiras chances como profissional em 2020, na lateral direita, após a saída de Gilberto. Durando o Brasileiro daquele ano, o jovem teve boas atuações na posição e dominou o setor. No ano seguinte, com a contratação de Samuel Xavier, o atleta alternou momentos como titular, sob o comando de Roger Machado, atual técnico do Grêmio, e posteriormente com Marcão.

Com a chegada de Abel Braga este ano, Calegari tomou a posição de titular e foi importante na conquista do título do Carioca, dando inclusive a assistência para um dos gols decisivos de Germán Cano contra o Flamengo. Com a mudança no comando técnico no fim de abril, o jovem perdeu espaço com Fernando Diniz. Ao todo, Calegari atuou em 20 jogos na temporada, sendo apenas dois com o novo treinador, marcando um gol e dando uma assistência.

O Fluminense já emprestou um jovem revelado em Xerém ao Grêmio nesta temporada: o atacante Gabriel Texeira. Porém, os planos do clube carioca com Calegari são outros. Além de entender que o jovem pode ser útil para Fernando Diniz, o Tricolor acredita que o jovem pode receber uma oferta e ser negociado em definitivo com o futebol europeu.

