Presidente Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/06/2022 18:34

Rio - O Fluminense quitou nesta quarta-feira os salários referentes a maio junto a funcionários e jogadores. Os vencimentos estavam em atraso desde o dia 07 de junho (quinto dia útil do mês), quando o depósito deveria ter sido feito.

Com isso, o Fluminense voltou a ficar em dia com o elenco e colaboradores do clube. O único débito que ainda resta é referente a uma parcela do 13º salário de 2021.

O pagamento foi feito na véspera de um jogo importante para o Fluminense. Nesta quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, no Maracanã, às 19h, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.