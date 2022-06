Alan - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 22/06/2022 11:30

Rio - Novo reforço do Fluminense, Alan não foi contratado somente para substituir Fred no elenco, mas também na folha salarial do Tricolor. De acordo com informações do portal "NetFlu", o jogador, de 32 anos, irá receber algo em torno de R$ 450 mil. Esse era o teto que o clube carioca podia desembolsar para contratar um substituto para o ídolo.

Para acertar com o Fluminense, Alan teve que reduzir bastante o seu salário em relação ao que recebia nos últimos anos. Fora do futebol brasileiro desde o meio de 2010, o atacante recebia algo em torno de R$ 1 milhão por mês nos clubes do futebol chinês, onde atuou desde 2015.

Alan assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2024. Para fechar com o clube carioca, o atacante irá receber luvas. No entanto, o valor será diluído mensalmente em seu salário.