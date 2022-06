Alan - Guangzhou / Divulgação

Publicado 21/06/2022 16:31 | Atualizado 21/06/2022 17:06

Rio - O Fluminense acertou a contratação do primeiro reforço para o segundo semestre. Trata-se do atacante Alan, de 32 anos, que estava no futebol chinês. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o atleta irá assinar contrato até o fim de 2024.

O jogador será o substituto de Fred, que vai encerrar a carreira no mês que vem. Revelado na base do Fluminense, Alan só poderá entrar em campo no próximo dia 18, quando se abre a janela de transferências para o futebol brasileiro.

Alan deixou o Flu em 2010 para defender o Red Bull Salzburg. No futebol austríaco, o jogador anotou incríveis 93 gols em 129 partidas. Em 2015, o brasileiro chegou ao futebol chinês. Lá, Alan defendeu três clubes: Guangzhou FC, Beijing Guoan e Tianjin Tianhai. Na Ásia, ele anotou 81 gols em 163 jogos.