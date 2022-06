André - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 21/06/2022

Rio - O Fluminense acertou a renovação com dois jogadores de meio-campo. Os volantes André e Yago Felipe chegaram a um acordo salarial e vão ter seus contratos ampliados. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Yago, de 28 anos, chegou ao Fluminense em 2020 e tinha contrato até o fim do ano. Ele renovou até o final de 2024. Atualmente, o jogador não vem sendo titular no time de Fernando Diniz, mas é considerado peça importante no elenco.

Já André, de 20 anos, é uma das principais revelações da base tricolor. Ele se tornou titular no ano passado e desde lá é um dos jogadores mais elogiados pelos torcedores. Ele fechou um novo vínculo até o final de 2025.

Recentemente, o presidente Mario Bittencourt afirmo que as renovações estavam perto de acontecer e que o Fluminense não tinha interesse de negociar André nesta temporada.