Nonato no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Nonato no treino do FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 21/06/2022 13:19

Novidade do meio de campo do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, domingo pelo Brasileirão, Nonato pode enfim ter uma sequência como titular nesta temporada. Com Wellington em baixa com os torcedores, o volante voltou a ganhar uma chance com Fernando Diniz após a boa atuação contra o América-MG, quando entrou no intervalo.



"Todo jogador quer atuar, jogar. Estou buscando meu espaço, no dia a dia, mostrando meu valor. Tive essa oportunidade, fiquei muito feliz. A vitória foi boa para consolidar essa atuação, não só minha, mas da nossa equipe, que está em uma crescente. Claro que vamos ter oscilações, mas é diminuí-las para termos a consistência que o Diniz quer", afirmou Nonato em coletiva.



Nesta temporada, Nonato só conseguiu jogar dois jogos seguidos como titular, contra Unión La Calera (ARG) e Coritiba, quando os técnicos eram Abel Braga e Marcão. Se entrar em campo contra o Cruzeiro, quinta-feira pela Copa do Brasil, o volante igualará essa sequência e pode ampliar se mantiver as boas atuações. O que pode ajudá-lo são as características para fazer a função que Diniz pede para os volantes.



"Ele me dá a liberdade de chegar ao ataque, como gosto de fazer. Mas ele pede também para sempre que a bola sair de trás, para eu estar junto a os zagueiros, com os laterais, para fazer essa saída de bola bem, que é um ponto chave para o esquema dele. Todo mundo sabe que o time sai com qualidade", disse Nonato, que está emprestado pelo Internacional até o fim do ano.