Rio - O destino do lateral-esquerdo Marlon ainda está indefinido no Fluminense. Recentemente, o jogador, de 25 anos, recebeu uma proposta do Ankaragücü, da Turquia, e pode deixar o Tricolor. No entanto, de acordo com o empresário do atleta, Marcelo Karan, em entrevista ao portal "NetFlu", o clube carioca ainda não se posicionou para sacramentar a possível saída.

"Estamos negociando ainda com o Fluminense. A proposta está na mão, agora temos que ver como vai ser o pensamento do clube, que deseja ficar com parte dos direitos. A gente espera resolver tudo até semana que vem. Temos diálogo aberto com o Fluminense", afirmou o agente Marcelo Karan.



Após terminar a última temporada na equipe titular do Fluminense, Marlon perdeu oportunidades depois do Tricolor contratar Cris Silva e Mario Pineida para o setor. Mesmo com o desligamento de Abel Braga, o lateral-esquerdo não tem recebido também muitas oportunidades com Fernando Diniz.