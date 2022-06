Cano fez um dos gols do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/06/2022 20:58 | Atualizado 19/06/2022 21:13

Rio - Com lampejos de bom futebol, o Fluminense se reencontrou com a vitória neste domingo no Maracanã. Após duas partidas sem vencer, a equipe carioca derrotou o Avaí por 2 a 0 e vai dormir no G-6 do Brasileirão de domingo para a segunda. Os gols da vitória do clube carioca foram marcados por Germán Cano e Matheus Martins.

O Fluminense voltará aos gramados na próxima quinta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O duelo será realizado no Maracanã, às 19 horas. No domingo, o Tricolor vai jogar contra o Botafogo, no Nilton Santos.

O Fluminense começou a partida pressionando o Avaí. Com apenas quatro minutos, a equipe de Fernando Diniz abriu o placar. Arias recebeu no meio e deu belo passe para Germán Cano. O argentino tocou na saída do goleiro do clube catarinense para o fundo das redes. O goleador quase não conseguiu comemorar fazendo o seu já tradicional "L", já que sofreu uma pancada no lance anterior.

A vantagem não fez o Fluminense diminuir. Aos 9 minutos, Samuel Xavier soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão do clube catarinense. No seguimento do lance, Caio Paulista foi no fundo e cruzou para Luiz Henrique, o jovem finalizou cruzado e a bola passou raspando o gol do Avaí.

Com o tempo a pressão acabou diminuindo e o Avaí passou a aparecer também. William Pottker arrancou pela direita e achou Bissoli dentro da área. O atacante finalizou para grande defesa de Fábio. Aos 34 minutos, o Fluminense respondeu. Ganso deu belíssimo passe para Luiz Henrique, o atacante se livrou da defesa do Avaí, mas finalizou mal, perdendo a chance de um golaço no Maracanã.

O Fluminense voltou para o segundo tempo bastante recuado. Gostando do jogo, os catarinenses acabaram balançando as redes. Pottker recebeu pela direita e cruzou para Bissoli deixar tudo igual. No entanto, o lance foi anulado porque o ex-jogador do Internacional estava em condição irregular. O lance acabou sendo invalidade pelo VAR.

Aos 22 minutos, o clube carioca conseguiu chegar com perigo novamente. Luiz Henrique recebeu pela direita, cortou o zagueiro do Avaí e serviu Samuel Xavier, o lateral-direito novamente finalizou e a bola voltou a carimbar a trave da equipe de Santa Catarina. Quatro minutos depois, o Tricolor conseguiu ampliar o marcado. Após enfiada de bola, Matheus Martins ganhou de dois zagueiros do Avaí, avançou e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Vladimir.

Com a vantagem no placar, o Fluminense passou a administrar ainda mais o resultado. Sem conseguir reagir, o Avaí até tentou sem muita organização buscar o empate, mas acabou não sendo bem sucedido. Com tranquilidade, os cariocas administraram o resultado e interromperam a sequência de duas partidas sem vencer.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 AVAÍ



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA / PR)

Cartões amarelos: Bruno Silva, Raniele, Arthur (AVA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Cano, do Fluminense, aos 4'/1ºT; Matheus Martins, do Fluminense, aos 26'/2ºT



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Caio Paulista; Nonato (Wellington), André e Ganso (Martinelli); Luiz Henrique (Pineida), Arias (Willian Bigode) e Cano (Matheus Martins). Técnico: Fernando Diniz



AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Bruno Silva. Raniele (Morato) e Eduardo (Jean Cléber); Muriqui (Renato) (Rômulo), Pottker e Bissoli (Vinicius Leite). Técnico: Eduardo Barroca