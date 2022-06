Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/06/2022 11:27

Rio - O Fluminense segue na reta final de preparação para o confronto com o Avaí, neste domingo (19). Depois do empate com o América-MG e a derrota para o Atlético-GO, o Tricolor vai em busca de reencontrar o caminho das vitórias no duelo com o clube catarinense.

Em entrevista a FluTV, o técnico Fernando Diniz disse que a equipe precisa aprender com os erros das últimas partidas para poder ir bem contra o Avaí.

"Temos de nos empenhar ao máximo, aprender e evoluir com o que aconteceu nos dois últimos jogos e voltar a vencer na competição", comentou o treinador.

Com os tropeços nas duas últimas rodadas, o Fluminense acabou perdendo pontos importantes, e se afastou da zona de classificação para a Copa Libertadores. Atualmente, o Tricolor está na 12ª posição, com 15 pontos.

Fluminense e Avaí se enfrentarão neste domingo (19), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, na primeira das cinco partidas que serão disputadas, em sequência, no Rio de Janeiro. O confronto será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.