Marlon - Mailson Santana / Fluminense

MarlonMailson Santana / Fluminense

Publicado 18/06/2022 11:19

Rio - Com pouco espaço no Fluminense, o lateral-esquerdo Marlon pode estar de saída do clube em breve. Segundo informações do portal turco "Haber Ankara", o jogador recebeu proposta do Ankaragücü, recém-campeão da segunda divisão do Campeonato Turco.

Caso a negociação se concretize, esta não será a primeira vez de Marlon na Turquia. Durante a temporada 2020/21, o lateral-esquerdo defendeu o Trabzonspor, atuando em 38 partidas. Pelo clube, o jogador não marcou gols e deu apenas uma assistência.

Em reta final de seu contrato com o Fluminense, Marlon pode assinar um pré-vínculo com alguma outra equipe a partir do primeiro dia de julho. Por não ser aproveitado no Tricolor, o estafe do jogador negocia com a diretoria uma liberação imediata.

A última vez que Marlon esteve em campo foi na vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, no dia 22 de maio. De lá pra cá, o jogador não teve oportunidades e, inclusive, viu o atacante Caio Paulista ser improvisado na sua posição.