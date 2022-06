Fernando Diniz - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fernando DinizFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/06/2022 20:49 | Atualizado 15/06/2022 21:09

Rio - O Fluminense está preparado para enfrentar o América-MG nesta quarta-feira (15), às 21h30, no estádio Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Ganso após cumprir suspensão, Diniz testa Matheus Martins na equipe titular. Além disso, o treinador voltou a improvisar o atacante Caio Paulista na lateral esquerda.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense

Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Wellington, Yago Felipe e Ganso; Luiz Henrique, Matheus Martins e Germán Cano.

O Fluminense ocupa a 12ª posição e soma 14 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Fernando Diniz passa por oscilação na competição e tentará buscar a vitória para se afastar da zona de rebaixamento.