Publicado 15/06/2022 14:28

Rio - O Fluminense divulgou, no começo da tarde desta quarta-feira (15), a lista de jogadores relacionados para o confronto com o América-MG. O técnico Fernando Diniz terá cinco importantes desfalques para o duelo: Cris Silva e Felipe Melo, por não estarem com boas condições físicas, além de David Braz, Arias e André, que estão suspensos.



Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o América-MG, pelo @Brasileirao! VAAAMOS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/42OhV0BoSA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 15, 2022 No entanto, Fernando Diniz terá o retorno de três jogadores que ficaram de fora dos últimos confrontos: Ganso, que estava suspenso, Nino, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, e Matheus Martins, que estava servido a seleção brasileira sub-20 durante quadrangular disputado no Espírito Santo. Os três tem grandes chances de iniciar a partida como titulares.

Fluminense e América-MG se enfrentarão nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência. O Confronto será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.