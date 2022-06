Luiz Henrique no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/06/2022 16:41

O Fluminense tenta a recuperação no Brasileirão - após a derrota em casa para o Atlético-GO - contra o América-MG nesta quarta-feira, às 21h30 no Independência, tentando aproveitar ao máximo os últimos momentos com Luiz Henrique. Em contagem regressiva para a despedida, os tricolores terão nova chance de ver os últimos momentos antes de mais uma promessa seguir o caminho de outros Moleques de Xerém rumo à Europa, neste caso para o Real Bétis (ESP).

Serão mais quatro jogos antes de Luiz Henrique deixar o Fluminense. Além do América-MG, ele poderá ser peça importante para o time contra Avaí, Cruzeiro (pela Copa do Brasil) e Botafogo, no dia 26 de maio, último compromisso antes do início do contrato com o clube espanhol, dia 1 de julho.

Ao lado de André, o jovem atacante de 21 anos é o grande destaque da base desde a temporada passada. A notícia de sua venda, em março, com o Fluminense tendo direito a 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 42 milhões na cotação atual) - irritou os torcedores e também atrapalhou o ambiente do time, que acabou eliminado da pré-Libertadores para o Olimpia.

Após um período de atuações ruins, Luiz Henrique voltou a ser peça importante no ataque tricolor, e conquistou o Carioca. Mas até o momento não tem um substituto com as mesmas características. O Fluminense segue em busca de uma contratação para substituí-lo, e por enquanto terá de suprir a importante ausência com Caio Paulista ou com outra promessa de Xerém.



Com poucos jovens da base aproveitados em 2022, com exceção dos que já estavam no elenco na temporada passada, Matheus Martins é a nova aposta de Fernando Diniz e do Fluminense. Aos 18 anos, o jovem atacante é o próximo da fila a gerar grande expectativa e tentar assumir o espaço que ficará vago, mas a comissão técnica prega a cautela enquanto tenta aproveitar ao máximo os últimos dias com Luiz Henrique.