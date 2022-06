Luiz Henrique comemorando o gol da vitória - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Luiz Henrique comemorando o gol da vitóriaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 13/06/2022 19:10

Rio - A despedida de Luiz Henrique do Fluminense já tem hora e data marcada. O atacante, que está vendido ao Betis-ESP, fará seu último jogo com a camisa tricolor no clássico contra o Botafogo, dia 26 de junho, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Luiz Henrique se apresentará ao Betis apenas no dia 5 de julho. No entanto, como o contrato com o time espanhol passará a valer no dia 1º, ele não poderá enfrentar o Corinthians, no dia 2, no Maracanã.

Vendido em março ao Betis, Luiz Henrique renderá aos cofres do Fluminense aproximadamente € 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por 85% de seus direitos econômicos. O camisa 11 é um dos destaques do Tricolor no Brasileirão.