Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/06/2022 12:30

Rio - A base de Xerém continua revelando grandes jogadores e atraindo a cobiça de clubes estrangeiros. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o atacante Luan Brito, de 19 anos, recebeu uma oferta do Porto. O valor foi considerado baixo e recusado pelo Fluminense.

Filho do ex-atacante Marco Brito, Luan é uma das grandes promessas do clube carioca. A multa rescisória do atleta é de quase R$ 300 milhões. O jogador, de 19 anos, ainda não teve nenhuma chance no profissional e disputou a Copa São Paulo desde ano.

No ano passado, Luan Brito foi o maior goleador tricolor da temporada na categoria, com 16 bolas na rede em 33 jogos, sendo 14 deles como titular e 19 saindo do banco de reservas. O Porto já fechou recentemente com um atacante revelado no Fluminense. Em 2020, Evanílson deixou o Tricolor rumo ao clube lusitano.