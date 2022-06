Fernando Diniz promove uma mudança para o jogo contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 11/06/2022 18:22

Rio - O Fluminense está escalado para o duelo diante do Atlético-GO, neste sábado (11), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador Fernando Diniz trouxe como novidade Willian Bigode entre o time titular, já que Ganso cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no último jogo.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Atlético-GO! VAAAAAAMOS, FLUMINEEENSE! pic.twitter.com/GnObPPJP21 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 11, 2022

Com isso, o Fluminense foi definido da seguinte forma: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Cris Silva; Wellignton, André e Jhon Arias; Luiz Henrique, Cano e Willian Bigode. No banco de reservas, estão à disposição: Marcos Felipe, Muriel, Calegari, Luccas Claro, Felipe Melo, Martinelli, Nathan, Nonato, Yago Felipe, Alexandre Jesus, Caio Paulista e John Kennedy.

O Fluminense vem de vitória sobre o Atlético-MG, na última rodada do Brasileiro, e busca outro resultado positivo para entrar no G-6 da competição e se aproximar das primeiras colocações.