Torcida do Fluminense - Luciano Belford/Agência O Dia

Torcida do FluminenseLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 11/06/2022 17:29

Rio - Após grande a performance da última quarta-feira (11), quando venceu o Atlético-MG por 5 a 3, no Maracanã, o Fluminense retorna à casa para enfrentar o Atlético-GO, neste sábado, às 19h, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, diferente do público modesto do último jogo, o Tricolor convocou a torcida e bateu a parcial de mais de 25 mil ingressos vendidos, de acordo com informação divulgada pelo clube.

Mais de 25 mil Tricolores garantidos no Maraca! Ingressos seguem à venda na bilheteria do Maraca! VEEEM! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 11, 2022 Mais de 25 mil Tricolores garantidos no Maraca! Ingressos seguem à venda na bilheteria do Maraca! VEEEM! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 11, 2022 ">

O Fluminense ocupa a oitava colocação na classificação do Brasileirão, com 14 pontos. Caso vença na noite deste sábado, o clube chegará aos 17 pontos e se aproximará dos líderes da tabela.