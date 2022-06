Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 11/06/2022 11:31

Rio - O Fluminense encara o Atlético-GO neste sábado (11), às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim da manhã, o Tricolor, usando suas redes sociais, divulgou a lista de atletas relacionados para o confronto.

Nino e Fred, lesionados, seguem fora da equipe comandada por Fernando Diniz. Paulo Henrique Ganso, suspenso, completa a lista de ausências neste fim de semana, contra o Dragão.

Confira os jogadores relacionados pelo Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.

ZAGUEIROS: David Braz, Luccas Claro e Manoel.

LATERAIS: Calegari, Cris Silva e Samuel Xavier.

MEIO-CAMPISTAS: André, Felipe Melo, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Wellington e Yago.

ATACANTES: Caio Paulista, Germán Cano, John Kennedy, Luiz Henrique, Alexandre Jesus e Willian Bigode.