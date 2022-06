Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 10/06/2022 15:14

Rio - O Fluminense anunciou a renovação do contrato do zagueiro Davi Alves, de 20 anos, nesta sexta-feira (10), no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. O jogador, que chegou ao Tricolor com apenas 10 anos de idade, assinou novo vínculo válido até o dia 31 de dezembro de 2024. O valor da multa rescisória não foi informado.

Zagueiro Davi Alves renovou contrato até o fim de 2024 Foto: Mailson Santana/Fluminense

"O sentimento de renovar contrato com o Fluminense é maravilhoso. Minha família inteira é tricolor e nasci acompanhando o time. Estamos muito orgulhosos, vou honrar essa camisa até o fim", celebrou Davi ao site oficial do clube.

Davi chegou ao Fluminense em 2012 para jogar futsal e, no mesmo ano, foi convidado para os treinos no campo. Destaque do sub-23 tricolor, o zagueiro já defendeu a seleção brasileira sub-17 e tem como títulos nas categorias de base o Campeonato Carioca sub-17 nos anos de 2018 e de 2019, além do Carioca de Juniores 1ª Divisão em 2021. O atleta possui também em sua lista de conquistas o Campeonato Carioca vencido pela equipe principal em 2022.