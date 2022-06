Samuel Xavier no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 09/06/2022 17:10

Um dos destaques da vitória por 5 a 3 sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão, vive uma nova fase no Fluminense desde a chegada de Fernando Diniz. Antes reserva e muito criticado pela torcida, o lateral recuperou a confiança e voltou a aparecer bem no ataque - fez um gol e deu uma assistência. Ele celebrou a atuação e elogiou o treinador pela ajuda na melhora do desempenho.

"Trabalhamos sempre com muita força. Às vezes não conseguimos praticar um futebol que a gente quer, mas o empenho e a entrega dentro de campo nunca faltam. Uma hora esse gol e a assistência iam chegar. Exalto o trabalho de toda a equipe e do professor Diniz. No campo ele conversa muito com a gente e dá muita confiança. É um pai dentro do grupo. Até porque já jogou bola e sabe o que o atleta pode dar dentro de campo. Também nos trata com muito carinho fora de campo e isso é muito importante para o nosso desempenho", afirmou o lateral.



Já Fernando Diniz também fez questão de exaltar o trabalho de Samuel Xavier e também de Cris Silva, outro que teve boa atuação, principalmente na marcação de Ademir pela esquerda. Os dois laterais, entre os mais contestados do grupo, deram conta do recado.



"Eles tiveram uma tarefa muito difícil. O Cris conseguiu marcar bem e também produzir com a bola no pé. Ele fez uma partida muito boa, já tinha entrado muito bem contra o Juventude, está bem nos treinamentos. É mais um jogador que a gente vai recuperando e ganha para a sequência da temporada. E o Samuel, desde que eu cheguei aqui, tem jogado muito bem. É um jogador que eu acompanho, tenho um carinho muito grande", elogiou o treinador.