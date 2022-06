Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Em grande estilo, o Fluminense encerrou a sequência negativa de duas derrotas seguidas pelo Brasileiro. Diante do atual campeão da competição, Atlético-MG, o Tricolor levou a melhor e bateu o rival por 5 a 3 no duelo que vem sendo considerado o melhor jogo da temporada no futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, após a vitória, o treinador Fernando Diniz rasgou elogios ao rendimento dos seus jogadores.

"A gente fez um jogo sensacional. Do ponto de vista do futebol, para o torcedor tricolor e também para quem gosta de futebol. Foi uma grande exibição. Tivemos erros, claro. Cedemos gols para o adversário que não poderiam ter sido cedidos. Mas queria destacar o desempenho e a coragem de jogar contra um dos favoritos para ganhar o Brasileiro e também a Libertadores. Jogamos futebol de alto nível, os jogadores estão de parabéns. E os torcedores também, eles foram premiados com um grande jogo e uma grande vitória", afirmou.

O treinador ainda aproveitou para fazer um pedido aos torcedores. O Fluminense voltará a jogar no próximo sábado contra o Atlético-GO, no Maracanã. Diniz falou sobre seu desejo de ver o estádio lotado.

"Peço aos muitos tricolores que venham ao estádio, porque a presença deles é muito importante. Quero muito ver esse Maracanã lotado com torcedores tricolores, que é uma torcida apaixonada, linda", disse.