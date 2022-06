Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 08/06/2022 17:06

Rio - Germán Cano comemorou a boa fase nesta temporada, em entrevista ao portal "GE", nesta quarta-feira (8), e afirmou que a escolha para jogar pelo Fluminense no início deste ano, foi a "melhor decisão" que teve. O atleta já igualou os 19 gols que marcou pelo Vasco no ano passado, mas com menos partidas. São 35 jogos disputados pelo Tricolor e 50 pelo Cruz-Maltino.

"Acho que foi a melhor decisão que eu tive, de chegar a uma equipe como o Fluminense, um time muito grande no Brasil, e com um desafio bom de disputar. Agora com essa sequência, meu presente é muito bom, ajudando o time e conseguindo coisas importantes. É continuar fazendo história aqui. Tenho companheiros muito bons, diretoria muito boa, isso é legal para todo mundo", destacou Germán Cano.

O Fluminense precisará contar novamente com a fase artilheira de Cano nesta quarta-feira. O Tricolor enfrenta o Atlético-MG, às 21h30, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos e na 13ª colocação, o clube carioca pode correr o risco de descer para a zona de rebaixamento, em caso de tropeço, e também com os triunfos de Avaí, Bragantino, Ceará e Juventude, em seus jogos.