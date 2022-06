Al Wasl se despediu de Michel Araújo em rede social - Foto: Divulgação/Al Wasl

Publicado 08/06/2022 12:10

Rio - Com o encerramento do empréstimo de Michel Araújo pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, o clube utilizou suas redes sociais para se despedir do uruguaio. O meia irá se reapresentar ao Fluminense em breve, mas só poderá voltar a atuar pelo Tricolor a partir da abertura da próxima janela de transferências, no dia 18 de julho.

Em forma de agradecimento, o clube árabe fez uma publicação de despedida ao jogador no Twitter, junto a outros atletas que estão de saída do time. Pelo Al Wasl, Michel Araújo atuou em 29 partidas, marcou 13 gols e deu duas assistências. "Desejamos aos jogadores boa sorte em seus futuros empreendimentos.", disse a postagem.

Michel Araújo foi contratado pelo Fluminense em 2020 e viveu bons momentos naquela temporada sob o comando de Odair Hellmann. Com a chegada de Roger Machado no começo do ano passado, o uruguaio perdeu espaço e acabou negociado com o clube árabe.