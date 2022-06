Parcial de ingressos indica movimentação discreta de tricolores no jogo desta quarta - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 07/06/2022 15:38

Rio - O Fluminense enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A parcial de ingressos para o duelo foi divulgada pelo "GE". Os números indicam movimentação discreta da torcida tricolor, que emitiu cerca de 8 mil ingressos, incluindo visitantes e gratuidades.

O Tricolor vai a campo após duas derrotas seguidas na competição. Uma em casa, contra Flamengo por 2 a 1, no domingo (29), e outra diante do Juventude, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, no último dia 5. Por isso, busca por melhores resultados na Série A.

O clube está em 13ª posição na tabela do Brasileirão, possui 11 pontos e está a três pontos do G-4, posição ocupada pelo Coritiba, com 14 pontos, esses que podem ser alcançados caso vença na noite desta quarta.