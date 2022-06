Felipe Melo e Davi Melo - Reprodução/Instagram

Felipe Melo e Davi MeloReprodução/Instagram

Publicado 06/06/2022 19:46

Rio - O filho do volante Felipe Melo, Davi Melo, está próximo de se tornar jogador do Fluminense. O atleta, de 16 anos, está treinando em Xerém, e deve assinar um contrato com a equipe Sub-17 do Tricolor em breve. Assim como seu pai, Davi também atua como volante. A informação é do portal "GE".

Em uma publicação nas redes sociais, Davi comemorou a oportunidade de treinar no Fluminense com um trecho da bíblia.

"Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12", disse o filho de Felipe Melo.

O volante do elenco profissional do Fluminense também fez uma publicação comemorando o fato de Davi Melo já treinar no clube, e destacou ter bastante orgulho de seu filho.

Felipe Melo compartilha imagem de seu filho treinando no Fluminense Reprodução