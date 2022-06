Nonato, meia do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 06/06/2022 15:39

Rio - O Fluminense foi derrotado para o Juventude no último domingo (05), em jogo marcado por muita chuva no Estádio Alfredo Jaconi. Durante a partida, o volante Nonato, que estava no banco de reservas, foi expulso pelo árbitro Jefferson Ferreira de Moraes.

Nesta segunda-feira (06), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula da partida. Nela, o árbitro diz que o camisa oito do Tricolor deu um soco no ar e xingou a equipe de arbitragem.

"(cartão vermelho) Por sair de seu reservado, com o dedo em riste, dar um soco no ar e

dizer as seguintes palavras em alto e bom tom para o assistente numero 1: "levanta logo essa merda, vai tomar no cu", disse Jefferson Ferreira de Moraes na súmula.

Além do volante, o médico do Fluminense, Ricardo Reiniger Olivero também foi expulso. Na súmula, o árbitro detalhou que o doutor também o xingou.

"(cartão vermelho) - Por proferir as seguintes palavras para mim após a marcação de uma

falta contra a sua equipe: "tomar no cu, esta de sacanagem apita certo porra." informo que o mesmo se retirou do reservado e seguiu no campo de jogo conforme rgc e livro de regras", disse.

Vale lembrar que, pelo fato de uma possível necessidade médica urgente, o doutor não foi retirado do campo de jogo, assim como detalhado pelo árbitro. No próximo jogo, inclusive, Ricardo Reiniger poderá estar presente.

Com a expulsão, Nonato não estará disponível para o confronto com o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.