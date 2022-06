Jhon Arias no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 06/06/2022 12:16

Com duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Fluminense terá a chance de se recuperar nesta quarta-feira, quando enfrenta o vice-líder Atlético-MG às 21h30, no Maracanã. E o técnico Fernando Diniz terá um retorno importante: Jhon Arias, que retorna da seleção colombiana.



Ele estreou pela Colômbia na vitória por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita, no domingo. O jogador, que atuou os 90 minutos e participou do lance do gol de Borré, é esperado no treino de terça-feira e pode voltar a ser uma opção no ataque tricolor.



Além dele, Nino pode voltar a ser opção. Desfalque nos últimos três jogos devido a uma lesão na coxa esquerda, o zagueiro viajou com o grupo a Caxias do Sul, mas sentiu dores no último treino e ficou fora na derrota para o Juventude. Mas Diniz avisa que a possibilidade de aproveitá-lo dependerá dos próximos dois dias. Por outro lado, Pineida, recuperando-se de lesão na coxa esquerda, segue fora.



"Pineida está na fase final de recuperação. Sobre o Nino, trouxemos para ver se teria condições de jogar. Optamos por preservá-lo até pela questão do gramado. Poderia ter uma lesão ainda pior. Para quarta-feira tem chance. Ele também precisa avaliar se está confiante, se tem condições plenas. A gente não pode perder ele por muito tempo", explicou Diniz.