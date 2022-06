Fluminense anuncia parceria com a Socios.com - Divulgação

Publicado 06/06/2022 16:43

Rio - O Fluminense fechou um acordo com a Socios.com para o lançamento de fan tokens com um ativo intitulado $FLU. Com isso, o clube carioca será o nono entre as principais equipes do futebol brasileiro a firmar uma parceria com a empresa, que desenvolve blockchain de engajamento e recompensas a torcedores.



Cabe salientar que os detalhes dos novos fan tokens do Tricolor serão divulgados em breve. Eles são ativos que permitem que os fãs tenham acesso a novos serviços digitais fornecidos por sues times. Segundo a nota divulgada pelo clube carioca, mais de 1,5 milhão de usuários de 167 países já fizeram downloads na plataforma.

Por meio dessa relação, os torcedores podem ter acesso a enquetes, ganhar recompensas e ter acesso aos serviços digitais e ofertas exclusivas disponíveis no app.



No futebol brasileiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, São Paulo FC, Vasco da Gama, Palmerias, Internacional e Bahia também fecharam com a empresa. Além disso, pelo mundo, PSG, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City e Arsenal. Mais de 50 grandes franquias esportivas dos EUA da NBA, NHL e NFL, UFC, várias equipes de Fórmula e líderes do mundo dos e-sports também estão a bordo.



"É motivo de muito orgulho para o Fluminense se juntar ao Socios.com, líder global no segmento de Fan Token e presente nas principais equipes do mundo. Essa parceria abre um universo de possibilidades de inovação para o crescimento do clube no campo digital e vai oferecer novas formas de engajamento e interação com a torcida", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.



"Estamos muito orgulhosos que o Fluminense se tornou o último gigante a se juntar a nossa rede e estamos ansiosos para criar oportunidades incríveis para o torcedor Tricolor", emendou Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz e Socios.com, e completou:



"Os maiores clubes do Brasil estão apoiando nossa visão e estão comprometidos em usar o Socios.com para melhorar a experiência dos torcedores para centenas de milhões de fãs em casa e em todo o mundo", finalizou.



A Socios.com é desenvolvida pela Chiliz, fornecedora líder global de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento, com escritórios em Madri, Londres, São Paulo, Istanbul, Miami, Malta e Lyon - Milão é a próxima da lista. $CHZ, a moeda digital para esportes e entretenimento que alimenta a plataforma, está disponível na bolsa de criptomoedas.