Publicado 06/06/2022 16:30

Rio - Após o empréstimo de Michel Araújo junto ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, se encerrar, o uruguaio irá retornar em breve ao Fluminense. No entanto, de acordo com informações do portal "NetFlu", o jogador, de 25 anos, ainda é avaliado pela diretoria do Tricolor como um dos jogadores que podem ser vendidos na atual temporada.

Com as eliminações da Libertadores e da Sul-Americana, o Fluminense precisará de novas vendas para equacionar suas contas. O Tricolor acertou a transferência de Luiz Henrique para o Real Betis, da Espanha, em uma operação que poderá render ao clube carioca cerca de 13 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões). Porém, o valor é considerado insuficiente.

Com isso, outros jogadores do elenco são avaliados como atletas que têm mais potencial de venda. Valorizado por conta da boa passagem no futebol árabe, Michel Araújo é um deles. Além do uruguaio, outros jogadores que também são avaliados como com bom potencial de venda são: Nino, Martinelli, André, Matheus Martins e Jhon Arias.

O Fluminense, no entanto, não tem qualquer oferta pelo jogador. Com contrato em vigor com o Tricolor, Michel Araújo irá passar por um período de férias e depois reintegrado ao elenco do clube carioca. O uruguaio só poderá voltar a defender o Flu a partir do dia 18 de julho, quando se abre o período de inscrição do futebol brasileiro para o segundo semestre.