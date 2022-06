Campeonato Brasileiro. 9ª rodada. Jogo Fluminense x Juventude em Caxias do Sul, RS - Brasil. Neste Domingo - 05/06/2022. - Mailson Santana/Fotógrafo Fluminense

Publicado 05/06/2022 14:40

Rio - A derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Juventude, na manhã deste domingo, no Alfredo Jaconi, ficou marcada pelo gramado completamente alagado. Após a partida, o técnico Fernando Diniz afirmou que o Tricolor tentou adiar a partida e detonou as condições de jogo no estádio do time gaúcho.

"O Fluminense solicitou (adiamento). É uma vergonha permitir um jogo desses na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda mais que o Fluminense não está na Libertadores e nem na Sul-Americana. E o Juventude não está disputando nada internacional e nem a Copa do Brasil. Era facilmente adaptável para fazer um jogo de futebol em outra data. Não seria uma coisa difícil. E mesmo que fosse, não tinha condições de praticar futebol", afirmou Diniz.

"Não tem como trabalhar um time durante a semana para fazer um jogo desses. E quem está acostumado a esse tipo de clima e de gramado... Chove muito nessa região, eles treinam nos campos daqui. Não havia condições de praticar futebol", completou.

Com a derrota, o Fluminense fica na 11ª colocação, com 11 pontos. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Atlético-MG, no Maracanã.