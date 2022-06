Willian Bigode - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 06/06/2022 10:21

Rio - O atacante Willian Bigode, de 35 anos, foi um dos principais investimentos do Fluminense na temporada. Sonho antigo da diretoria tricolor, o veterano, no entanto, ainda não conseguiu demonstrar um bom futebol no Tricolor. Apesar disso, a semelhança do que acontecia com Abel Braga, o ex-jogador do Palmeiras segue prestigiado e recebendo muitas oportunidades de Fernando Diniz.

Com 30 partidas na temporada, Willian Bigode marcou apenas três gols e deu cinco assistências pelo clube carioca. O seu principal momento com a camisa do Fluminense aconteceu na partida contra o Oriente Petrolero, quando fez um gol e deu três assistências na goleada por 10 a 1. Fora isso, o veterano também foi importante na vitória de virada sobre o Botafogo na Taça Guanabara e na classificação contra o Millonarios no primeiro jogo da pré-Libertadores. A exceção desses jogos sua participação foi discreta.

Apesar disso, Bigode seguiu bastante prestigiado durante o trabalho de Abel Braga. Em boa parte da temporada foi titular ou atuou como uma espécie de 12º jogador do ex-treinador do Fluminense. Com Fernando Diniz, as coisas não mudaram muito. Nos nove jogos de Diniz, o atacante participou de sete partidas. Ele foi titular em três oportunidades, inclusive no último jogo contra o Juventude.