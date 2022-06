Programa de sócio-torcedor do Fluminense tem novos planos - Divulgação

Programa de sócio-torcedor do Fluminense tem novos planosDivulgação

Publicado 07/06/2022 12:16

Demorou, mas o Fluminense enfim repaginou o seu programa de sócio-torcedor e divulgou os novos planos nesta terça-feira. Além de benefícios, as novidades ficam por conta das novas categorias: com preço popular, para torcedores que não moram no Rio e para a família.



Inicialmente previsto para ser lançado no início de 2020, o novo programa de sócio-torcedor teve que ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. Quando o público retornou aos estádios, em 2021, o Fluminense optou por reformular mais uma vez os planos e fez três pesquisas com mais de 12 mil torcedores, o que adiou novamente o novo programa.



O plano popular será destinado aos torcedores que comprovarem renda de até R$ 1.500. Eles poderão ficar no setor Leste Superior do Maracanã e pagarão mensalidade de R$ 35 e terão ingresso de graça para os jogos. O limite inicial é de 2 mil pessoas.



Os sócios-torcedores também terão direitos a benefícios. Haverá um sistema de acúmulo de pontos, para que sejam trocados por benefícios, como visitas ao Centro de Treinamentos, ida ao vestiário do Maracanã antes do jogo e produtos exclusivos.



O clube ainda informou que a alteração do valor para quem já é sócio e assina planos de pagamento mensal acontecerá a partir de julho. Já os torcedores que fizeram planos semestrais ou anuais terão o reajuste somente ao fim do contrato vigente. Todos os direitos e benefícios existentes serão mantidos, como o direito a voto para os que cumprem carência mínima de dois anos de atividade na data da eleição e o benefício do ingresso extra para os sócios que se mantiveram ativos durante a pandemia.



Veja os novos planos:

SUB-12 (R$ 10/mês)

- Carteirinha personalizada, kit exclusivo no plano anual, experiências exclusivas, nível 5 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, 50% de desconto nas lojas oficiais. Plano exclusivo para crianças até 12 anos



GUERREIRO (R$ 20/mês)

- 20% de desconto na arquibancada, kit exclusivo no plano anual, prioridade 3 na compra de ingressos, nível 4 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais



ARQUIBA 60% (R$ 50/mês)

- Mínimo de 60% de desconto na arquibancada, kit exclusivo no plano anual, prioridade 2 na compra de ingressos, nível 3 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterruptos



ARQUIBA 100% (R$ 85/mês)

- 100% de desconto na arquibancada, kit exclusivo no plano anual, prioridade 1 na compra de ingressos, nível 2 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterruptos



MARACA + (R$ 350/mês)

- 100% de desconto no Maracanã Mais (buffet incluso) e na arquibancada, kit exclusivo no plano anual, prioridade 1 na compra de ingressos, nível 1 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% de desconto nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterruptos



LESTE RAIZ (R$ 35/mês)

- 100% de desconto no setor Leste Superior, kit exclusivo no plano anual, prioridade 2 na compra de ingressos, nível 4 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais



ARQUIBA FAMÍLIA (R$ 115/mês)

- 100% de desconto na arquibancada, kit exclusivo no plano anual, prioridade 1 na compra de ingressos, 3 ingressos extras com 50% de desconto cada, nível 2 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterruptos



MARACA + FAMÍLIA (R$ 650/mês)

- 100% de desconto no Maracanã Mais (buffet incluso) ou na arquibancada, kit de boas-vindas exclusivo no plano anual, prioridade 1 na compra de ingressos, 3 ingressos extras com 50% de desconto cada, nível 1 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterruptos



GUERREIRO “TODA TERRA” (R$ 15/mês)

- Exclusivo para quem mora fora do Estado do RJ, 20% de desconto na arquibancada, kit exclusivo no plano anual (confira aqui os itens), prioridade 3 na compra de ingressos, nível 4 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais, eventos exclusivos



ARQUIBA 60% “TODA TERRA” (R$ 40/mês)

- Exclusivo para quem mora fora do Estado do RJ, mínimo de 60% de desconto na arquibancada, kit exclusivo no plano anual, prioridade 2 na compra de ingressos, nível 3 de acúmulo de pontos para trocar por produtos e experiências, desconto de 10% nas lojas oficiais, eventos exclusivos, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterruptos



A migração dos planos antigos para os novos obedece a seguinte tabela:

Mascote ---- Sub-12

Guerreiro ---- Guerreiro

Eterno Amor e Sócio Futebol ---- Arquiba 60%

Sócio Futebol + Check-ins 2022 e Tricolor de Coração ---- Arquiba 100%