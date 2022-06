Arias pode iniciar no time titular do Fluminense contra o Atlético-MG - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 07/06/2022 17:34

Rio - O último treino do Fluminense antes de encerrar a preparação para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (8), no Maracanã, às 21h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com um retorno importante. O meia-atacante Jhon Arias voltou da seleção colombiana, treinou com o elenco e pode ser titular neste confronto. A informação é do portal "GE".

Além de Arias, o Fluminense contará com o retorno de David Braz, que cumpriu suspensão contra o Juventude, na rodada anterior. A tendência é de que o zagueiro forme a dupla com Manoel, já que Nino ainda segue em transição após voltar a sentir dores na coxa esquerda. Por outro lado, Diniz terá mais uma opção na defesa tricolor: David Duarte está recuperado de um problema no joelho esquerdo, treinou com o elenco e está à disposição.

Na lateral-esquerda, Cris Silva deve iniciar a partida, enquanto Pineida continua fora, apesar de Diniz ter Marlon e improvisado Caio Paulista na posição. Além desses jogadores, Matheus Martins está na seleção sub-20, Nonato cumprirá suspensão, e Nathan, que está emprestado pelo Atlético-MG, não pode atuar contra o seu clube por força contratual.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier; Manoel, David Braz e Cris Silva; Wellington (Felipe Melo), André e Ganso; Luiz Henrique, Jhon Arias e Germán Cano.

Após derrota na rodada anterior, o Fluminense caiu para a 13ª colocação e continua somando 11 pontos, só um à frente da zona de rebaixamento, na tabela do Campeonato Brasileiro. Em caso de novo tropeço, o Tricolor correrá o risco de estacionar no Z-4, caso Avaí, Bragantino, Ceará e Juventude, vençam as suas partidas.