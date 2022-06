Yago Felipe em treino nas Laranjeiras - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 07/06/2022 17:00

Rio - No Fluminense desde 2020, o meia Yago Felipe tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Caso não renove até o fim de julho, o jogador, de 28 anos, já poderá assinar com outra equipe um pré-contrato. Apesar disso, de acordo com informações do portal "NetFlu", o atleta está priorizando seguir no Tricolor.

Yago Felipe teria recebido algumas sondagens de outras equipes, mas quer continuar no Fluminense. O próprio clube também já deixou claro que quer a permanência do meia. A tendência é que se chegue a um acerto, mas ainda não há uma data para a definição.

Titular na conquista do Carioca desde ano contra o Flamengo, Yago Felipe é considerado fundamental por Diniz no elenco do Fluminense. Ele já atuou com volante, meia, lateral-direito e até lateral-esquerdo pelo Tricolor.