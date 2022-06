Matheus Ferraz - Mailson Santana / Fluminense

Matheus FerrazMailson Santana / Fluminense

Publicado 08/06/2022 09:00 | Atualizado 08/06/2022 09:08

Rio - O veterano Matheus Ferraz, de 37 anos, faz parte do elenco do Fluminense, mas é um dos atletas que menos teve oportunidade na temporada. No entanto, de acordo com informações do portal "NetFlu", o zagueiro deverá cumprir até o fim o seu contrato com o clube carioca. O vínculo se encerra no fim de 2022.

Contratado pelo Fluminense em 2019, o defensor viveu seu melhor momento naquela temporada, quando sob o comando de Fernando Diniz foi titular e viveu boa fase na equipe. No ano seguinte, o atleta oscilou entre o banco e a titularidade, porém, sem o mesmo destaque.

Nas últimas duas temporadas, o veterano entrou em campo em apenas sete partidas. No entanto, mesmo com o pouco espaço, Matheus Ferraz recusou uma proposta da Chapecoense no ano passado. Na atual temporada, o veterano não recebeu nenhuma oferta para deixar o Fluminense.

No momento, o zagueiro é a sexta alternativa para a posição. Ferraz está atrás de Nino, David Braz, Manoel, Luccas Claro e David Duarte. Porém, em alguns momentos, até mesmo Felipe Melo também acabou sendo escalado como zagueiro. Apesar disso, a tendência é que Ferraz cumpra seu contrato até o fim.